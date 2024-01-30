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Gündem TİP'li Erkan Baş'tan sokak çağrısı! 'Bunu karşılıksız bırakmayacağız'
Gündem

TİP'li Erkan Baş'tan sokak çağrısı! 'Bunu karşılıksız bırakmayacağız'

Yeniakit Publisher
2024-01-30 19:23:00 - 2024-01-30 19:26:08
TİP'li Erkan Baş'tan sokak çağrısı! 'Bunu karşılıksız bırakmayacağız'

TİP'li Gezi kalkışmacısı Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Erkan Baş, sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Can Atalay'ın milletvekilliği; terör sözcüsü DEM'lilerle ittifak ortakları CHP'lilerin taşkınlıkları altında TBMM'de okundu.

Kararın açıklanmasının hemen ardından TİP'liler sosyal medya hesaplarından çeşitli meydanlarda eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TİP'li Erkan Baş da X hesabından yaptığı paylaşımda, "sokak" çağrısında bulundu.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürmek “Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım” demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz.

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