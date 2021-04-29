TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Gezi birleşirse başınıza bela olur

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Halk Tv canlı yayınında Ayşenur Arslan'ın konuğu TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu. TİP'li Baş, Gezi davasını değerlendirdiği konuşmasında, skandal sözlerle iktidarı tehdit etti: "İktidar Gezi'ye siz bölünemezsiniz, birleşin' dedi. Bakın bu başınıza bela olur. İktidar, size sesleniyorum. Gezi birleşirse başınıza bela olur."

Dakikalarca Gezi'i güzelledi!

Erkan Baş, Gezi kalkışmasını, şöyle güzelledi:

"Bu iktidarın hayattaki en büyük korkusu Gezi'ydi. Ben direniş boyunca o parktaydım. Gezi, benim hayal ettiğim Türkiye'nin yaşanmış biçimiydi. Orada para yoktu. Ast-üst ilişkisi yoktu. Lebaleb doluydu park. Her görüşten farklı inançlara sahip insanlar orada yan yanaydılar."