TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Gezi birleşirse başınıza bela olur
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, katıldığı Halk Tv canlı yayınında maskesini indirerek, militan yüzünü yeniden gösterdi. TİP'li Baş, AK Pati iktidarını Gezi ile tehdit etti.
Yeniakit.com.tr
Halk Tv canlı yayınında Ayşenur Arslan'ın konuğu TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu. TİP'li Baş, Gezi davasını değerlendirdiği konuşmasında, skandal sözlerle iktidarı tehdit etti: "İktidar Gezi'ye siz bölünemezsiniz, birleşin' dedi. Bakın bu başınıza bela olur. İktidar, size sesleniyorum. Gezi birleşirse başınıza bela olur."
Dakikalarca Gezi'i güzelledi!
Erkan Baş, Gezi kalkışmasını, şöyle güzelledi:
"Bu iktidarın hayattaki en büyük korkusu Gezi'ydi. Ben direniş boyunca o parktaydım. Gezi, benim hayal ettiğim Türkiye'nin yaşanmış biçimiydi. Orada para yoktu. Ast-üst ilişkisi yoktu. Lebaleb doluydu park. Her görüşten farklı inançlara sahip insanlar orada yan yanaydılar."