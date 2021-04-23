TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!

Yeniakit.com.tr

TBMM'ye HDP listesinden ardından TİP'e geçen, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, skandal bir konuşma yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

'Devran dönecek'

Erkan Baş, skandal ifadeler kullandığı konuşmasına, "Devran dönecek, parmağınızda oynattığınız adaletsiz yargı dönemi bitecek. Adliye koridorları lebaleb hırsızlarla, avantacılarla, arsız müteahhitlerle dolacak. Kimse yanına kâr kalacağını sanmasın." diyerek başladı.

Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!

Ardından haddini daha aşan TİP'li Baş, ecdada da dil uzatarak, şu çirkin tehdidi savurdu: "Hani o Vahdettin'e 'soysuz' denmesinden rahatsız olanlar var ya onlara söylüyorum; o kaçtı, siz onun gibi kaçamayacaksınız."

'Yok öyle hepimiz kardeşiz falan'

Bir diğer TİP'li Barış Atay da, dokunulmazlık kılıfını kuşandıktan sonra twitter hesabına şu mesajı sabitledi:

"Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!"