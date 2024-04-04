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Gündem TİP'li Erkan Baş'ın kafasına DEM'li dostlarının attığı taş isabet etti!
Gündem

TİP'li Erkan Baş'ın kafasına DEM'li dostlarının attığı taş isabet etti!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 02:09:00 -

Van'da terör sabıkalısı Abdullah Zeydan'ın mazbatasını bahane eden gruplara şehre giderek destek veren TİP'li Erkan Baş'ın kafasına, DEM'li dostlarının attığı taş isabet etti.

PKK terör örgütü ve DEM'in "sokağa çıkın" çağrısıyla Van'ı ateş çemberine döndüren terör sevicilere DEM'li yetkililer yürüyüşle destek verdi.

Dünden beri sokakları ateşe veren vandallara destek yürüyüşüne; Leyla Zana, Başak Demirtaş, Sırrı Sakık, Tülay Hatimoğluları, Tüncer Bakırhan, Cengiz Çandar ile birlikte TİP'li Erkan Baş da katıldı.

Yürüyüş boyunca "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözlerinin sahibi Abdullah Zeydan lehine slogan atıldı.

TİP'li Baş'ın kafasına DEM'li bir vandalın fırlattığı taş isabet etti. O anlar bir kanalın canlı yayınına yansıdı.

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