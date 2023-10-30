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Gündem TİP'li Can Atalay için karar verildi
Gündem

TİP'li Can Atalay için karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-10-30 21:48:00 -
TİP'li Can Atalay için karar verildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, TİP'li Can Atalay'ın tahliye talebini reddederek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Yargıtay'a adeta posta koyan AYM, yapılan bireysel başvuruda hak ihlali olduğu kararını oy çokluğuyla vermişti.

Ayrıca hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucu Atalay'ın yeniden yargılanmasına başlanması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için kararı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Hadsizlikle provokasyon çıkarttılar, arbede yaşandı!

Kararın gönderildiği 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin kalemine Can Atalay'ın avukatlarının yanı sıra TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık girmek isteyince arbede çıktı. Çıkan arbede sonrası güvenlik önlemleri alındı, heyet ise Can Atalay'a ilişkin kararı görüşmeye devam ediyor.

Karar verildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'ın tahliye talebini reddederek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Yargıtay'dan Can Atalay kararı
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Yorumlar

Çetin

AYM adamın biri demişki ayıdan yana mısın benden yana mısın?Anlaşılan AYM ayıdan yana tavır koymuş. Hukuk guguk olmuş, devletten yana olmamış.

ada

bu adam krıptolu
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