TİP'li Barış Atay'dan şehitlere saygısızlık! Savunması daha skandal oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, katıldığı YouTube üzerinden yayın bir tartışma programında bölücü terör örgütü PKK tarafından uykularından şehit edilen 2 polis için "İnfaz edildi" sözlerini sarf edince salondaki dinleyicilerden "Şehit edildi" tepkisi yükseldi. Şehitlik tanımından rahatsız olan Atay, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" ifadelerini kullandı.

Savunması daha skandal oldu

ABD kontrolündeki PKK'nın alçakça saldırısında şehit olan polisler üzerinden şehadet makamını kabul etmediği ortaya çıkan Atay, "Arkadaşlar şehidin kelime anlamı tam olarak, Allah yolunda cihat ederken gayrimüslimler tarafından öldürülen, demek. Cihatta mısınız, arkadaşlar?" dedi.