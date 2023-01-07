  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-3A AWACS Türkiye semalarında! MSB duyurdu

Bayraktar Türk SİHA, TB2, TRLG-230 ve KİRPİ'lerin ardından şimdi de elektronik harp cihazı...

Sinan Ateş suikastının kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler

Enerji bağımsızlığımızın ateşi! Bakan Dönmez paylaştı

Asya ülkesi bizzat Erdoğan'a bildirdi! Pilotlarımız 2 saat içinde Türkiye ile uçmaya hazır, onay bekliyoruz

Babacan da Davutoğlu’nu doğruladı! 6'lı masadan vesayet çıktı

Mart ayı sonunda bir müjde daha gelebilir! Bakan Soylu: Kadınların dışında hiçbir güç bu baskıyı sökemezdi

Altını olan olmayanlara haber etsin! Dünyaca ünlü kuruluş duyurdu: Uyarıyoruz, geliyor

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması
Gündem TİP'li Barış Atay'dan şehitlere saygısızlık! Savunması daha skandal oldu
Gündem

TİP'li Barış Atay'dan şehitlere saygısızlık! Savunması daha skandal oldu

Şehit polisler için "infaz" ifadesini kullanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 23:06:00 -

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, katıldığı YouTube üzerinden yayın bir tartışma programında bölücü terör örgütü PKK tarafından uykularından şehit edilen 2 polis için "İnfaz edildi" sözlerini sarf edince salondaki dinleyicilerden "Şehit edildi" tepkisi yükseldi. Şehitlik tanımından rahatsız olan Atay, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" ifadelerini kullandı.

Savunması daha skandal oldu

ABD kontrolündeki PKK'nın alçakça saldırısında şehit olan polisler üzerinden şehadet makamını kabul etmediği ortaya çıkan Atay, "Arkadaşlar şehidin kelime anlamı tam olarak, Allah yolunda cihat ederken gayrimüslimler tarafından öldürülen, demek. Cihatta mısınız, arkadaşlar?" dedi.

Vekil mi militan mı? Barış Atay, dokunulmazlık zırhıyla polise saldırdı!
Vekil mi militan mı? Barış Atay, dokunulmazlık zırhıyla polise saldırdı!

Gündem

Vekil mi militan mı? Barış Atay, dokunulmazlık zırhıyla polise saldırdı!

Barış Atay eleştirdi Ukrayna Büyükelçisi övdü
Barış Atay eleştirdi Ukrayna Büyükelçisi övdü

Gündem

Barış Atay eleştirdi Ukrayna Büyükelçisi övdü

Barış Atay'ın yüzüne çarpan tablo! Aşı var utanma yok
Barış Atay'ın yüzüne çarpan tablo! Aşı var utanma yok

Gündem

Barış Atay'ın yüzüne çarpan tablo! Aşı var utanma yok

Barış Atay'dan AK Parti'ye skandal suçlama
Barış Atay'dan AK Parti'ye skandal suçlama

Siyaset

Barış Atay'dan AK Parti'ye skandal suçlama

Bakan Soylu'dan Barış Atay'a ayar üstüne ayar!
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a ayar üstüne ayar!

Siyaset

Bakan Soylu'dan Barış Atay'a ayar üstüne ayar!

Cevap bile veremedi... MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Barış Atay'ı yerin dibine sokan sözler
Cevap bile veremedi... MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Barış Atay'ı yerin dibine sokan sözler

Siyaset

Cevap bile veremedi... MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Barış Atay'ı yerin dibine sokan sözler

Barış Atay'dan CHP ve HDP'yi buluşturma çabası! 'İttifak yapabiliriz'
Barış Atay'dan CHP ve HDP'yi buluşturma çabası! 'İttifak yapabiliriz'

Siyaset

Barış Atay'dan CHP ve HDP'yi buluşturma çabası! 'İttifak yapabiliriz'

TİP’li Koçak postal yalarken Barış Atay bakın ne yapıyordu
TİP’li Koçak postal yalarken Barış Atay bakın ne yapıyordu

Siyaset

TİP’li Koçak postal yalarken Barış Atay bakın ne yapıyordu

HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler...
HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler... "Kürdistan" denilebilirmiş!

Siyaset

HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler... "Kürdistan" denilebilirmiş!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23