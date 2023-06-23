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Siyaset TİP'li Barış Atay'dan geri vites! O paylaşımını seve seve kaldırdı
Siyaset

TİP'li Barış Atay'dan geri vites! O paylaşımını seve seve kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 15:24:00 -
TİP'li Barış Atay'dan geri vites! O paylaşımını seve seve kaldırdı

Seçim dönemi boyunca kendileri gibi düşünmeyen vatandaşlara kin kusan TİP'li Barış Atay, Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı. Atay, paylaşımında "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

Her defasında fikir özgürlüğünden, ülkeye demokrasi getireceğinden dem vuran muhalefet cephesi seçim dönemi boyunca kendileri gibi düşünmeyenlere kin kusan açıklamalar yaptı.

TİP'li Barış Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı.

'Hesap vereceksiniz' diyerek tehditler savurmuştu

Atay, 2018 yılında tehditler savurarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!"
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