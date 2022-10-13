TİP'li Ahmet Şık TBMM'de ecdadı hedef aldı: Ömrü halktan korkmakla geçen Abdülhamid...

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Yalan haber ve dezenformasyonu engellemek amacı ile Cumhur İttifakı tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifinin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı.

Görüşmelerde teklifin 18 maddesi kabul edildi.

Ecdada kinini kustu

Dezenformasyon Yasası üzerinden ecdad Osmanlı'ya kinin kusan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Abdülhamid Han'ı hedef aldı.

“Ömrü halktan korkmak ile geçen Abdülhamid’in herkesi ispiyoncuya çevirdiği hafiye teşkilatının görevini ise trolleriniz üstlendi." diyen Şık, "Borozancılığını da İletişim Başkanlığı yapıyor. Patronu, yöneticisi, yazarı sarayın dalkavuklarından oluşan yeni medya düzeni de suçlarınızı gizlemeye yetmedi. Şimdi de saltanatınızı devam ettirmek için, çok sevdiğiniz Abdülhamid dönemini mumla aratacak yasa teklifi ile karşımızdasınız." ifadesini kullandı.

Ahmet Şık, çirkin sözlerine şöyle devam etti:

Dezenformasyon diye de çok alengirli de bir isim bulmuşsunuz. Güya yalan, yanlış bilginin dolaşıma girmesini engelleyecek. Eğer gerçek niyetiniz buysa İletişim Başkanlığı’nı kapatmakla başlayabilirsiniz. Başındaki çakma Goebbels’e nasılsa eş dost üzerinden bol maaşlı iş bulursunuz.