Tipiye yakalanan göçerler ekiplerce kurtarıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalardan dönerken tipiye yakalanan göçerler, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.28 Ekim 2018 Pazar 00:21
Karlıova ilçesindeki yaylalardan sürüleriyle birlikte dönen göçerler, ilçeye bağlı Dikme Köyü yakınlarında tipiye yakalandı. Durumun bildirilmesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Zor anlar yaşayan göçerlere ulaşan ekipler, mahsur kalan göçerleri sürüleriyle birlikte Dikme Köyüne ulaştırdı.
Geceyi burada geçirecek olan göçerler, sabah saatlerinde, kışı geçirecekleri Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gidecek.
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