Tipik bir “Karanlık Oda” haberciliği! 28 Şubatçı kafanın cami hazımsızlığı depreşti

“İzinsiz cami gezisini veli durdurdu... Kurallar ne diyor” ifadesiyle Kocaeli’ndeki okul gezisini hedef alan karanlık odacılar, haberde ismini dahil belirtmedikleri bir okulda öğrencilerin zorla camiye götürüldüğünü öne sürdü.

Gazeteciliğin en temel kuralı olan 5N1K’nın esamesinin okunmadığı haber kılıflı yazıyla, ÇEDES projesi hedef aldırdı.

Libya’da şehit düşen MİT mensubu ve ailesini hedef aldığı için uzun süre kapatılan karanlık odada yayınlanan manşet haberde, “Kocaeli İzmit’te bir ilkokulda Din Kültürü Öğretmeni, çocuk öğrencilere yandanlarında etek, eşarp, takke getirmelerini, cami ziyareti yapılacağını söyledi. Kızının durumu anlatmasıyla haberdar olan bir baba, yazılı izin istenmediği için okul müdürüyle görüşmeye gitti. Okul müdürüne “ÇEDES Projesi mi uygulanıyor, izinsiz cami gezisi yapılıyor” diye soran babaya okul müdürü, “ÇEDES yok, kesinlikle veli izni olmadan okuldan öğrenci çıkarılamaz.” diye yanıt verdi.” ifadeleri kullanıldı.

28 Şubatçılar okula gidip müdürü uyarmış

Haberde seküler azınlığa hitap eden Eğitim İş’inde açıklamasına yer verildi. Hangi yetkiyle hareket ettiği belirsiz 28 Şubatçı sendikanın, olay üzerine okula giderek bilgi alındığı, okul müdürü ve öğretmenlerle görüşerek gerekli uyarılarda bulunulduğu öne sürüldü.



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