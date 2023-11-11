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Sağlık Tıp tarihine geçen operasyon | Tam göz ve yarım yüz nakli yapıldı
Sağlık

Tıp tarihine geçen operasyon | Tam göz ve yarım yüz nakli yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 01:02:00 -
Tıp tarihine geçen operasyon | Tam göz ve yarım yüz nakli yapıldı

Tıp dünyasındaki gelişme sınır tanımıyor. ABD'nin New York kentinde yüksek voltajlı elektriğe kapılan Aaron James'in yüzü ve gözü tanınmaz hale geldi. Buna rağmen 21 saatlik operasyonla James'e aynı anda hem yüz hem de göz nakli yapıldı.

ABD'nin New York kentinde yüksek voltajlı elektrik çarpmasından sağ kurtulan bir kişiye, ilk tam göz ve yarım yüz nakli yapıldığı açıklandı.

ABD merkezli sağlık kurumu NYU Langone Health, cerrahi ekibinin iş kaynaklı yüksek voltajlı elektrik çarpmasından sağ kurtulan Arkansas’lı 46 yaşındaki bir hastaya dünyanın ilk tam göz ve kısmi yüz naklini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Doktorlar, Aaron James adlı hastaya tek bir donörden sol gözün tamamının ve yüzün bir kısmının nakledildiğini, bunun tıp tarihinde insana yapılan ilk tam göz nakli ve türünün tek başarılı kombine nakil vakası olduğunu vurguladı.

GÖZ NAKLİ YAPTILAR

Mayıs 2023 tarihinde yapılan ameliyatla Aaron James’e nakledilen tam gözün henüz görüp göremeyeceğini bilmediklerini belirten doktorlar, “Nakledilen sol gözde, gözün arka kısmında ışığı alan ve görüntüleri beyne gönderen retinaya, doğrudan kan akışı da dahil olmak üzere olağanüstü sağlık belirtileri görüldü” dedi.


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AMELİYAT 21 SAAT SÜRDÜ

NYU Langone Health açıklamasında ameliyat ekibiyle ilgili bilgi vererek, “27 Mayıs’taki ameliyat yaklaşık 21 saat sürdü ve Yüz Nakli Programı Direktörü Dr. Eduardo D. Rodriguez ve Prof. Helen Kimmel liderliğindeki 140’tan fazla cerrah, hemşire ve diğer sağlık çalışanından oluşan bir ekip katıldı” dedi.

Aaron James, Haziran 2021’de yüksek voltajlı hatlarda bakım işçisi olarak çalışırken yüzü yanlışlıkla elektrik taşıyan bir kabloya değmiş ve 7 bin 200 voltluk ölümcül bir elektrik çarpmasından kurtulmuştu. James’in sol gözü, dirseğin üstünden sol kolu, tüm burnu ve dudakları, ön dişleri, sol yanak bölgesi ve kemiğe kadar çenesi olayda ciddi biçimde yaralanmıştı.

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