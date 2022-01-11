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Dünya Tıp tarihinde bir ilk: Domuzun kalbi, bir insana nakledildi
Dünya

Tıp tarihinde bir ilk: Domuzun kalbi, bir insana nakledildi

Tıp tarihinde bir ilk: Genetiği değiştirilmiş domuzun kalbi, bir insana nakledildi

Yeniakit Publisher
2022-01-11 09:29:00 - 2022-01-11 09:33:28
Tıp tarihinde bir ilk: Domuzun kalbi, bir insana nakledildi

ABD'de hayatını tehdit eden bir kalp hastalığı bulunan 57 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi başarılı bir şekilde nakledildi. 

Yapılan açıklamaya göre cuma günü Baltimore kentindeki University of Maryland Sağlık Merkezi'nde yapılan nakil ameliyatı sekiz saat sürdü. Pazartesi günü de kalbin nakil edildiği David Bennett'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren University of Maryland Sağlık Merkezi Kalp Nakli Programı Direktörü Dr. Bartley Griffith, "Nabzı var. Tansiyonu var. Bu onun kalbi" dedi.

Dr. Griffith, "Kalp çalışıyor ve her şey normal duruyor. Çok heyecanlıyız, ancak yarın ne getirecek bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı" diye konuştu.

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