Tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp küfür etti

Skandal olay, Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'deki kahve dükkanında 18.30 sıralarında meydana geldi. Nursena Akbay kardeşi Aysima Akbay ile birlikte AVM'de bulunan kahve dükkanında sipariş verip beklemeye başladı. Siparişin hazırlanması için 15-20 dakika bekleyen abla-kardeş Çağla Hayvalı isimli kadın şahsın daha önce sipariş almasından dolayı durumu çalışana bildirdi.

Daha sonra Çagla Hayvalı isimli kadın şahıs Nursena Akbay'ın kardeşi Aysima Akbay'a "Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun" dedi. Nursena Akbay ise çalışana söylediklerini kendisiyle alakası olmadığını belirtti.

HAKARETLE YETİNMEDİ...

Çağla Hayvalı ise "Ne karışıyorsun?" dedi ve kahvesini alıp gitmeye başladı. Daha sonra geri dönen kadın, Aysima Akbay'a saldırdı ve başörtüsünü tutarak "kapalı o…" dedi. Hakaretle yetinmeyen kadın şüpheli, Aysima Akbay'ın başörtüsünü açtı. Olay çalışanların ayırmasıyla son buldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri Çağla Hayvalı'yı ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TIP ÖĞRENCİSİ KAPALI KADININ BAŞINI AÇTI

Olay sonrasında ifade veren Tıp Fakültesi öğrencisi Aysima Akbay., "Ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bugün saat 18:30 sıralarında ablam Nursena Akbay ile AVM'de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördük. Ben bu sebeple orada barista olarak çalışan şahsa bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi dedim. Daha sonra barista da bana cevaben 'Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim' dediği esnada ismini olay nedeniyle sonradan öğrendiğim Çağla isimli şahıs bana bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Ben de kendisine cevaben 'Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhattap olmadım bile' dedim. Sonrasında yanımda bulunan ablam da Çağla isimli şahsa hitaben 'Biz barista ile konuştuk sana birşey söylemedik' dedikten sonra Çağla isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Çağla isimli şahsın yanında erkek arkadaşı vardı. Ben ve bu erkek şahıs tartışmayı sonlandırmak için ayırmaya çalıştık. Çağla isimli şahıs ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti. İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana 'Sen kapalı o…' demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Çağla isimli şahıs nasıl dayağı yedin ama diye bağırarak işletmeden çıktı. Ben Çağla isimli şahıs başörtümü açtığı esnada savunmasız kaldım ve ne olduğunun şokundaydım. Ben olay anının şokuyla birlikte kendisine vurup vurmadığımı hatırlamıyorum ancak kendimi savunmak amaçlı onu itmiş olabilirim. Ben kendisine küfür ve hakarette bulunmadım" dedi.