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Aktüel TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:
Aktüel

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:

"(Askıda ekmek kampanyası) Bunun toplumsal dayanışmayla, el ele vermekle, halkın geçim derdiyle gerçekten ilgilenmekle uzaktan yakından bir alakası olmadığı kanaatindeyiz. Bu tam bir siyasi şovdur"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:09:03 -
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, askıda ekmek kampanyasına ilişkin, "Bunun toplumsal dayanışmayla, el ele vermekle, halkın geçim derdiyle gerçekten ilgilenmekle uzaktan yakından bir alakası olmadığı kanaatindeyiz. Bu tam bir siyasi şovdur." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İktidar partisinin gençlik kollarının resmi sosyal medya hesaplarından ülkemizdeki tüm yurttaşlara 'sen kimsin' diye soran bir paylaşım yapılmış. Halkını ezen, halkına yukarıdan bakan, halkını aşağılayan bir dil." ifadesini kullandı.

Maden işçilerinin ödenmeyen hakları için Ankara'ya yürüdüklerini dile getiren Baş, "Maden işçileri bu kararlılıklarıyla bir kez daha tarih yazıyor ve karşılarında iktidar da kendi kara tarihine yeni sayfalar ekliyor. İşçilerin karşısına jandarmayı, kolluk kuvvetlerini çıkartıyorlar. Tüm yurttaşlarımızı, en ağır şartlarda çalışmak zorunda kalan, hakları için mücadele eden madencilerin yanında olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

MHP'nin "askıda ekmek kampanyasına" değinen Baş, "Bu kampanyayı yapmak yerine, cesaretleri varsa ekmeklerini alıp o maden işçilerinin yanına gitmeliler. Bacaklarını kaybetmiş emekçiye, babasını kaybetmiş yavruya ne anlatacaklarını çok merak ediyoruz. Bu kampanya üzerinde çok konuşuluyor. Bunun toplumsal dayanışmayla, el ele vermekle, halkın geçim derdiyle gerçekten ilgilenmekle uzaktan yakından bir alakası olmadığı kanaatindeyiz. Bu tam bir siyasi şovdur." görüşünü savundu.

Meclis'te 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin başlayacağını anımsatan Baş, bütçeden emekçilerin payına hiçbir şey gelmeyeceğini öne sürdü.


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