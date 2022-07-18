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Eğitim Tıp fakültesi öğrencilerine maaş mı verilecek? Tıp fakültesi öğrencilerine ne kadar maaş verilecek?
Eğitim

Tıp fakültesi öğrencilerine maaş mı verilecek? Tıp fakültesi öğrencilerine ne kadar maaş verilecek?

Diş hekimliği fakültesi öğrencileri maaş mı alacak? 18 Temmuz Pazartesi günü merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, tıp fakültesi kaçıncı sınıf öğrencilerine maaş verilecek?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 17:55:00 -
Tıp fakültesi öğrencilerine maaş mı verilecek? Tıp fakültesi öğrencilerine ne kadar maaş verilecek?

18 Temmuz Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki, tıp fakültesi öğrencilerine maaş mı ödenecek?

Tıp fakültesi öğrencilerine maaş mı verilecek? Tıp fakültesi öğrencilerine ne kadar maaş verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Bu düzenlemenin her iki fakülte öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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