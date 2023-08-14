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Gündem TİP de topa girdi: CHP kimleri zengin etti
Gündem

TİP de topa girdi: CHP kimleri zengin etti

Yeniakit Publisher
2023-08-14 12:30:00 -
TİP de topa girdi: CHP kimleri zengin etti

Gazeteci Bahar Feyzan'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) genel seçimde CHP'den 30 milyon TL aldığı iddiasının ardından TİP, Feyzan ve iddiayı yayan kişilere tazminat davası açacağını açıkladı.

Gazeteci Bahar Feyzan, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında, "Türkiye ve dünyanın yüzde 99’unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; 'Varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek' demişti. Fakat seçim yoluna CHP’den aldığı 30 milyon TL sermaye ile çıktı" cümlelerine yer vermişti.

TİP'ten, bugün "Zorunlu açıklama" adıyla yapılan açıklamada, Feyzan hakkında tazminat davası açılacağı belirtildi. Açıklamada,  "Avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara maddi tazminat davası açılacaktır... Elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır" denildi. Ayrıca, "halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi 'gazetecilerin' zengin edildiğini" de açıklayacağını belirtti.

 

İşte TİP'in açıklamasının tam metni:

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Zorunlu açıklama

Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara maddi tazminat davası açılacaktır.

TİP’in merkezi seçim bütçesi, düzen partilerinin bir ilçe örgütünün bütçesinden dahi düşüktür. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak; halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi “gazetecilerin”, reklamcıların veya araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır.

Ayrıca müfterilerden elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TİP Basın Bürosu"

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