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Timuray, kahraman kadınlar listesinde

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, ‘The HERoes Top 100 Role Model Women Executives 2019’ listesine girdi.

22 Eylül 2019 Pazar 10:53
Timuray, kahraman kadınlar listesinde

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, dünyada rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı ‘The HERoes Top 100 Role Model Women Executives 2019’ listesine girdi. Listede 21. sırada yer alan Timuray’ın yönetimindeki Vodafone Avrupa Bölgesi yüzde 31’e varan kadın yönetici oranıyla 2020 hedefini aşmış durumda. 2025’e kadar bu oranın yüzde 40’a çıkarılması hedefleniyor. Timuray, Türkiye’de de kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar çok sayıda kadın yöneticiye mentorluk yapan Timuray, aynı zamanda kırsal kesimlerinde lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de danışmanlık hizmeti veriyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:53
  1. Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray
  2. The HERoes Top 100 Role Model Women Executives 2019
  3. Vodafone Avrupa Bölgesi

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