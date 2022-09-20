Timsaha at gibi binersen sonu kötü biter

Güney Afrika'nın KwaZulu Natal eyaletindeki Crocodile Creek çiftliğinde korkunç bir olay meydana geldi. Sean le Clus adlı timsah eğiticisi, kendilerini izlemeye gelenlere gösterdiği yaptığı sırada timsahlardan birinin üzerine oturdu.

Kimse bunu beklemiyordu

Eğitici daha sonra timsahlarla oynamaya devam etti ve bir timsahı sopasıyla rahatsız etti. Timsah ise dakikalar sonra kimsenin beklediği bir hamlede bulundu.

Ayağından ısırıldı

İntikamını feci bir şekilde alan timsah, eğiticisinin ayağını ısırdıktan sonra geri bıraktı. Bu sırada gösteriyi izleyenlerin de yürekleri ağızlarına geldi.