TIME dergisinden Zuckerberg'e 'kapak' gibi kapak
Sosyal medyada 7 saatlik kesintinin ardından Facebook'a kamu yararını gözetmediği ve şeffaf olmadığı eleştirileri yapıldı. 11 yıl önce TIME dergisinde "yılın kişisi" olarak kapak olan Zuckerberg bu kez 'Facebook'u sil?' sorusuyla kapaktaydı.
TIME Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i 2010'dan sonra ilk kez kapak konusu yaptı.
Kapakta, Zuckerberg’in resminin üzerinde “Facebook’u sil?” ifadesi ve altında “İptal” ve “Sil” seçenekleri görseli yer aldı.
Dergi yazısında Zuckerberg’e karşı ABD Kongresi’nin harekete geçmesi gerektiği görüşü dile getirildi. Bir Facebook çalışanının Zuckerberg'in kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarına dikkat çekilen yazıda, Facebook'un önceliğinin, "nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr etmek olduğu savunuldu.
Facebook'ta geçen hafta yaşanan 7 saatlik kesintinin ardından şirket eleştirilerin hedefi olmuştu. Aynı zaman da geçtiğimiz günlerde eski Facebook çalışanı Frances Haugen'ın iddiaları da gündeme gelmişti.