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Gündem Time dergisinden dikkat çeken Joe Biden kapağı!
Gündem

Time dergisinden dikkat çeken Joe Biden kapağı!

Amerika merkezli Time Dergisi, ABD'nin 46'ıncı Başkanı Joe Biden'ın ilk gününe ilginç bir kapakla dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 23:30:00 - 2021-01-21 23:43:52
Time dergisinden dikkat çeken Joe Biden kapağı!

Time Dergisi, Amerika'nın 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla karşı karşıya kaldığı duruma ilginç bir kapakla dikkat çekti.

Joe Biden Amerika'nın 46'ıncı Başkanı oldu

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen 'tartışmalı' seçimlerin ardından kazanan Joe Biden oldu. Dün ise Biden yemin törenine katıldı ve görevi Trump'tan devralarak ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak adını tarihe yazdı.

Biden Beyaz Saray'a yerleşti

ABD'de tarihi seçimi kaybeden Donald Trump'ın son kez Air Force One uçağına binmesiyle başlayan değişim, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin etmesi ve ardından Beyaz Saray'a yerleşmesiyle tamamlandı.

Time dergisinden dikkat çeken kapak

Bugün ise ABD'nin 46'ıncı Başkanı Biden, dünyaca ünlü Time dergisinin kapağında yer aldı. Dergi; ABD Başkanı Biden'ın Oval Ofis'teki ilk gününü kapağına taşıdı.

Dergi, ortalığa saçılmış resmi belgeler ve üst üste yığılmış sorunları gösteren dosyalara vurgu yaptı. Yeni Başkan ise bu dağınıklık arasında pencereden dışarı bakarken ele alındı. Öte yandan Oval Ofis'in dışarısının kırmızı renkte olup yangını andıran alev şeklindeki yansımaların gözükmesi de dikkat çekti.

Mektup gizemini koruyor

Bu arada Başkan olarak yaptığı son resmi konuşmada bir şekilde geri döneceğini savunan Donald Trump'ın Joe Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ise gizemini koruyor.

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine 'çok cömert' bir mektup bıraktığını ancak mektubun içeriğini şimdilik paylaşmayacağını söyledi. Biden, "Özel olduğu için kendisiyle konuşana dek içeriğinden bahsetmeyeceğim. Ama cömertti" diye ekledi.

Time dergisinin iki yüzlü manşeti
Time dergisinin iki yüzlü manşeti

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Time dergisinin iki yüzlü manşeti

 

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