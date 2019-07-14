TİM’den anlamlı anma töreni
TİM, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 şehidimiz için 251 çınar fidanı dikecek.14 Temmuz 2019 Pazar 10:51
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 şehidimiz için 251 çınar fidanı dikecek. Dış Ticaret Kompleksi’nde yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek fidan dikim törenine ihracatçı birliklerinin başkanları da katılacak. Törende TİM Başkanı İsmail Gülle’nin 15 Temmuz yıldönümü dolayısıyla bir konuşma yapması bekleniyor.
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