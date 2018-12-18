0553 313 94 23

TİM'de "Japonya'nın Şifreleri" anlatıldı

Japon İşadamları ile Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Derneği Başkanı Erdal Güven:- "Japonlar, ticarette Afrika, Türk Cumhuriyetler ve Balkanlar açılımı yapıyor. Japonya'ya mal satmak belki kısmen zor ama Japon şirketlerle bu bölgelerde ortak iş yapmak çok kolay. Yeter ki Japon kültürünü öğrenip onlarla iş yapmaya başlayalım"- "Japonya'da sadece büyük alıcılara odaklanmamak gerekir. Türkiye'deki KOBİ de Japonya'daki KOBİ'lerle iş yapabilir"

18 Aralık 2018 Salı 12:42
TİM'de "Japonya'nın Şifreleri" anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Japon İşadamları ile Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Derneği (TUJIAD) Başkanı Erdal Güven, Japonların ticarette Afrika, Türk Cumhuriyetler ve Balkanlar açılımı yaptığını belirterek, "Japonya'ya mal satmak belki kısmen zor ama Japon şirketlerle bu bölgelerde ortak iş yapmak çok kolay. Yeter ki Japon kültürünü öğrenip onlarla iş yapmaya başlayalım." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TUJIAD tarafından düzenlenen "Erdal Güven ile Japonya’nın Şifreleri" başlıklı program, Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Erdal Güven, programda yaptığı konuşmada, Japonya'nın bir kurallar devleti olduğunu belirterek, Japonya ile ticaret yapmanın temelinin Japonları tanımaktan geçtiğini vurguladı.

Japonları tanıdıktan sonra Japonya'ya mal satmanın çok kolay olduğunu ifade eden Güven, bir kere Japon marketlerin raflara giren Türk ürünlerinin, raflardan inmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Güven, "Ürünlerinizi mutlaka Japonların sistemine uygun hale getirmek zorundasınız. Japon kültürünü çok iyi bilmeliyiz ki onlara uygun ürün üretip satabilelim." dedi.

Japonya'da yaşlı nüfusun çok arttığına dikkati çeken Güven, bundan dolayı Japonya'da yabancıların çalışma izninin eskiye oranla kolaylaştığını, çok yıllık şirketlerin artık kolayca, ucuza satın alınabileceğini söyledi.

- "Kanatlı hayvan ve narenciye ticareti, Türk ihracatçıları için çok önemli"


Erdal Güven, Japonya'da sadece büyük alıcılara odaklanmamak gerektiğini belirterek, Türkiye'deki KOBİ'nin de Japonya'daki KOBİ'lerle iş yapabileceğini kaydetti.

Güven, "Japonlar, ticarette Afrika, Türk Cumhuriyetler ve Balkanlar açılımı yapıyor. Japonya'ya mal satmak belki kısmen zor ama Japon şirketlerle bu bölgelerde ortak iş yapmak çok kolay. Yeter ki Japon kültürünü öğrenip onlarla iş yapmaya başlayalım." diye konuştu.

Kanatlı hayvan ve narenciye ticaretinin Türk ihracatçıları için çok önemli olduğunu vurgulayan Güven, Japonya'da hazır gıda tüketiminin çok fazla olduğunu söyledi.

Japonların yazılı anlaşmalardan çok, söze ve karşılıklı güvene önem verdiğini ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Japonya'da ticari fuarlar, ticari trendleri ve yeni ürünleri tespit etme yeridir. Ticari fuarlarda tüm müşterilere eşit ölçüde ilgi gösterilmelidir. Bazen alt düzey gözüken kişi, patronun onayı ile önemli kararlar alabilmektedir. İhracatta sabırlı olmak en temel koşuldur. Teslimat, mutlaka zamanında yapılmalıdır. Japon iş adamı, hızlı cevap verilmesini beklemektedir. İhraç edilecek mala ilişkin genel değil, spesifik bilgi verilmelidir. İhraç malının üstünde sadece uluslararası ibareler olmalıdır. Hangi pazar kesitine ulaşılmak istendiği önceden ithalatçıya bildirilmelidir. Çok sayıda ürünle değil, sınırlı sayıda ürünle başvurulmalıdır. İhracat ve pazarlama yetkilisi üretim sürecini de detaylı bir şekilde bilmelidir. Japon firmaları ile yazışırken firma adı, bölümü ve ilgili kişi mutlaka yer almalıdır. Japonlar, uzun sürede karar alır ancak karar sonrasında çok hızlı hareket eder. Japonca öğrenilmeli veya en azından Japonca bilen personel istihdam edilmelidir. Japon firmaları ile olan anlaşmazlıklar müzakere yolu ile çözülmelidir. Mahkeme yolu hem çok uzun sürmekte hem de pahalıya mal olmaktadır. Japonlarla eşit hiyerarşi kuralı çerçevesinde muhatap olunmalıdır. Hiyerarşide daha yüksek düzeyde olan kişilerle muhatap olmaya çalışılmamalıdır. Japon firması içindeki farklı birimleri karşı karşıya getirebilecek öneriler reddedilmeye mahkumdur."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:42
  1. Japonya
  2. TİM
  3. TUJIAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye E-Spor Federasyonundan önemli iş birliği
    1. Türkiye E-Spor Federasyonundan önemli..
    2. Otobüs, gazi ve avukatlara çarptı: 3..
    3. Murat Özdemir'den pişkin savunma!..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    6. Deklanşörlere fair play için basılacak
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. İran'ın ikinci yaptırımlardan önceki..
    9. Sarhoş sanılan kişinin kafasından..
    10. 6 çocuk babasıydı... Gözyaşları içinde..
    11. Cenevre'deki Suriye konulu bakanlar..
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Eski HDP'li vekil gözaltına alındı
    14. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    15. FETÖ'nün firari "askeri öğrenci..
    16. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi..
    17. MESKİ açıkladı! 48 saat su kesintisi..
    18. Hepsiburada'dan "Modanın Yıldız..
    19. "Bizi bu inanç şampiyon yapacak"
    20. İstanbul'da okul çevrelerinde asayiş..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...