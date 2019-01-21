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Timberwolves son saniyede kazandı

- NBA'de Minnesota Timberwolves, Derrick Rose'un son saniyede attığı basketle Phoenix Suns'ı 116-114 mağlup etti

21 Ocak 2019 Pazartesi 09:38
Timberwolves son saniyede kazandı


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns'ı 116-114 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Timberwolves, Suns'ı Derrick Rose'un son saniyede kaydettiği basketle 116-114 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 120-95

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-114

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 95-103

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 09:38
  1. Basketbol
  2. Minnesota Timberwolves
  3. NBA

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