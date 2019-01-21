Timberwolves son saniyede kazandı - NBA'de Minnesota Timberwolves, Derrick Rose'un son saniyede attığı basketle Phoenix Suns'ı 116-114 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns'ı 116-114 yendi. NBA'e 3 maçla devam edildi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Timberwolves, Suns'ı Derrick Rose'un son saniyede kaydettiği basketle 116-114 mağlup etmeyi başardı. Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı. Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 120-95 Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-114 San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 95-103

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