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TİMAV 8. Geleneksel Hikaye Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 8. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren imam hatipli öğrencilere, ödülleri törenle verildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:32
TİMAV 8. Geleneksel Hikaye Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, yarışma ile, imam hatiplilerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmelerinin amaçlandığını söyledi.

Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak için bu organizasyonların fırsat olduğunun altını çizen Öksüz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ve Müslümanların imam hatiplere ihtiyacı olduğunu söyleyenlere ilavede bulunayım, imam hatipliye insanlığın ihtiyacı var. Veda Hutbesi'nde Peygamber Efendimiz, 'Ey insanlar' diye hitap ediyor. Bu hitabın altını dolduracak olanlar da imam hatip neslidir. İmam hatiplilik, beyaz bir gömlektir, bunu kirletmeyeceğiz. İmam hatiplilik, sınıflara hapsedilecek, akademik başarılarla sınıflandırılacak bir eğitim değildir. İmam hatipli öncüdür, önderdir, önüne hangi engel gelirse gelsin Allah'a dayanır, saye sarılır ve hikmeti arar. Hikaye yarışmasına katılanlara teşekkür ediyor, derece elde edenleri tebrik ediyorum."

Öksüz, 28 Şubat post modern darbe sürecinde imam hatiplerin ve başörtülülerin büyük mağduriyetler yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun zulüm baki olmadı. Bugün imam hatiplinin olmadığı devlet makamı yoktur. Başta da şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 28 Şubat sürecinin izleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekip arkadaşlarının mücadelesiyle bir bir silindi. Bugün başörtülü askerimiz, polisimiz ve bakanımız var. Sakallı devlet memurumuz da var. Birçok şey insanlık adına normalleşmiş durumda. İşte bunu bir imam hatipliye borçluyuz. Bunu Rabbimizin lütfuna borçluyuz."

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yarışmada; Sümeyye Kalkan birinci, Şevval Aydoğan ikinci ve Abdullah Selman Pullu üçüncü seçildi.

Programda, dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:32
  1. TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz
  2. Selçuklu Kongre Merkezi
  3. Türkiye
  4. Müslümanlar
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
  7. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun
  8. Şevval Aydoğan
  9. Abdullah Selman Pullu
  10. Seyit Ali Büyük
  11. Sümeyye Kalkan

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