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TİM heyetinden 200 milyar dolar sözü

Başkan Erdoğan'la görüşen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyeti, 200 milyar dolar sözü verdi.

26 Ekim 2018 Cuma 13:51
TİM heyetinden 200 milyar dolar sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemizde bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir ihracat sıçraması için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizlere verdiği destek ile ihracat hak ettiği yere gelecektir. Sizlerden aldığımız hedefler doğrultusunda ihracatı orta vadede 200 milyar dolarlara çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz bellidir: Hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye’dir” mesajı verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 13:51
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi
  3. TİM
  4. İsmail Gülle

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