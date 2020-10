TİM Cumhuriyet Bayramı’nı "Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganıyla kutluyor

İSTANBUL(AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı özel filmi "Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganıyla yayınlandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıldönümü vesilesiyle özel bir film hazırladı. Anadolu motifleri ve güçlü geleneğinin ihracatla dünyaya taşınması mesajı verilen filmde, Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirası, Cumhuriyet'in ilk yılları ve günümüzden görüntüler de ekrana taşınıyor. "Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganı ile yayınlanan filmde yer alan türküyü ise sanatçı Ferhat Göçer yorumluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhuriyet'in kuruluş günü olan 29 Ekim’in ekonomik bağımsızlık mücadelemizin de başladığı gün olduğunu kaydederek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında doğru hızla ilerlerken bugün de aynı şevk ve heyecanla ihracat ailesi olarak her yere şu cümleyi haykırıyoruz; 'Cumhuriyet geleneğimiz, ihracat geleceğimizdir'. Bu özel günde sizleri rakamlarla meşgul etmeyeceğim ama heyecanımı da paylaşmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bu, hepimizin heyecanı. Şanlı bayrağımız ebediyete akıp giden her gün bu ülkenin üzerinde yükselirken, bu mutluluğa ve bu güzelliğe katkı verenlere karşı sorumluluğumuz olduğunu unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatın cumhuriyetin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracat bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimize sorumluluğumuzdur, ihracat cumhuriyet için taş üstüne taş koymuş ve bu uğurda canını kanını vermiş olanların evlatlarına karşı borcumuzdur, ihracat bugün de vermekte olduğumuz büyük mücadelede onurumuzdur, ihracat şanlı bayrağımızın gölgesinde namusumuzdur. İhracat ailemiz, devletimizin ve milletimizin kendisinden beklediği ne varsa, vazife olarak kabul edip, icra etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 21. yüzyılda, zorluklara aldırış etmeden, rekor üzerine rekorlar kırmıştır. Çanakkale’de Seyit Onbaşı’yı, Erzurum’da Nene Hatun’u, Maraş’ta Sütçü İmam’ı, İzmir’de Hasan Tahsin’i yetiştiren bu kadim medeniyet, aynı zamanda her coğrafyada yetiştirdiği isimsiz kahramanların el emeği ve göz nurlarıyla köklü bir kültürel ve ticaret geleneğinin temellerini atmıştır. İşte biz bu sağlam temel üzerine, 'İhracatla Yükselen Türkiye’yi' inşa ediyoruz. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine emin adımlarla yürümemizi sağlayan ihracatçımız, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için, var gücüyle çalışmaktadır. Yeni rekorlarla, yüksek hedeflere ilerleyecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının refahı için, üretmeye, büyümeye, ihraç etmeye devam edeceğiz. İhracat ailemiz adına söz veriyorum ki her geçen gün daha da artan azim ve gururla, bizdeki bu aşk hiç bitmeyecek."

Projede yer alan sanatçı Ferhat Göçer ise böyle bir projeye katkı sunmaktan gurur duyduğunu kaydederek, ihracatçıların ülkeye olan sevgisini, aşkını ve hizmet heyecanını bütün ülke ile paylaştıklarını belirtti. Göçer, şöyle devam etti:

"Başkanımız projenin başından itibaren heyecanıyla bize yön verdi. Güvenlik güçlerimiz hayatlarını feda etme uğruna ülkemiz için mücadele ederken, sağlık personelimiz de pandemi döneminde hastanelerde bu ülkeyi ayakta tutmak için mücadeleye devam ediyor. İhracatçılarımız da başka bir cephede yani ekonomi cephesinde ülkemiz adına mücadele veriyor. Ekonomik mücadele de en az sağlık ve güvenlik kadar önemli, bu açıdan sizlere çok teşekkür ediyorum. Emekçinin, üreticinin alın terine ve emeğine sahip çıkarak, değerine değer katıyorsunuz. Ülkemizin dünyanın önemli ticaret ve ihracat merkezlerinden biri olması ve geleneğimizi geleceğe taşıyarak, geleceğimize ümitle ışık olmanız adına varlığınız çok kıymetli. Bu projede sizlerin emeğine duygu katarak, ülkemize coşkunuzu aktarmaya gayret ettim. İleride sizin ihracat mücadeleniz içinde ben de kültür ihracatımızın bir parçası olmayı ümit ediyorum. Kültürümüzü de alın terimiz gibi dünyaya ihracat edebileceğimiz günleri heyecanla bekliyorum ve bunun için hazırlanıyorum. Tekrar projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”