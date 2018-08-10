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TİM Başkanı İsmail Gülle'den döviz açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:54
TİM Başkanı İsmail Gülle'den döviz açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde ihracatçımızın yanında olmak adına TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız." açıklamasını yaptı.

Gülle, yaptığı açıklamayla, dövizdeki spekülatif hareketlerin ihracatçıları olumsuz etkilememesi adına, TİM ve ihracatçı birliklerinin elindeki kaynaklarını harekete geçirme kararı aldıklarını bildirdi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Gülle, TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birliğinin yükselen dolara karşı harekete geçtiğini kaydetti.

Döviz kurlarında görülen ani yükselişlerin piyasa şartları gereği olmadığını, altında başka nedenler bulunduğuna inandıklarını ifade eden Gülle, ülkeye döviz kazandırmak için gecesini gündüzüne katan ihracat camiasının bu duruma tepkisiz kalamayacağını kaydetti.

TİM Başkanı Gülle, "Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde biz de bu spekülatif harekete karşı elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kapsamda, döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız." bilgilerini verdi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:54
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