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Ekonomi TİM Başkanı Gültepe: İhracatın % 57’si Avrupa’ya yapıldı
Ekonomi

TİM Başkanı Gültepe: İhracatın % 57’si Avrupa’ya yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 17:05:00 -
TİM Başkanı Gültepe: İhracatın % 57’si Avrupa’ya yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık ihracat verilerini değerlendirdi. Gültepe, ihracatın, temmuzda takvim etkisiyle çift haneli artış gerçekleştirdiğini söyledi.

Gültepe, ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık ihracat 148,8 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 261,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Gültepe şöyle konuştu: “En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3,1 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti”.

Birleşik Krallık, Polonya ve Kazakistan’ın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Gültepe, “137 ülkeye ihracatımızı artırdık. Ülke gruplarına baktığımızda Avrupa Birliği 9,1 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 57 oldu” bilgisini paylaştı.

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