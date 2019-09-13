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TİM Başkanı Gülle'den faiz indirimi yorumu

İsmail Gülle:- "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz"- "Finansmana eriştikten sonra ertelediğimiz yatırımları ve büyük kapasite artışlarını birlikte yakalayacağız"

13 Eylül 2019 Cuma 20:32
TİM Başkanı Gülle'den faiz indirimi yorumu

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz." dedi.

Gülle, Güneydoğu İhracatçı Birliklerince (GAİB) Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenindeki konuşmasında, ülke için istihdam, katma değer ve döviz girdisi sağlayan iş adamlarına ne kadar teşekkür edilse az olacağını dile getirdi.

Özellikle geçen yıl ağustos ve eylülde yapılan saldırılara karşı ihracatçıların duruşunun her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Gülle, dünyada küresel ticaret üzerinde pek çok baskı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ticaretimizi engelleyen pek çok faktör var. 'Bunlardan etkilenmiyoruz.' demek mümkün değil. Mesela geçen seneki sorunlar kapsamında ihracatımızın yıldızı çeliğe ABD tarafından uygulanan dampingler, Irak’taki sorunlar, yaşanan sorunlardan bazılarıydı. O dönemdeki birçok sorunu incelediğimizde 16 milyar dolarlık ihracatı yapamamış görünüyoruz. 3 milyar dolarlık parite farkı gerçekleşti. Tüm bunları absorbe ederek ihracatçımız yine rekorlar kırdı. O yüzden hepiniz çok büyük alkışı ve takdiri hak ediyorsunuz."

Geçtiğimiz günlerde ABD ile yapılan ticari anlaşmanın pek çok sektör için fırsatlar barındırdığına işaret eden Gülle, bu fırsatların iyi değerlendirilerek 2023 hedeflerine hızla ilerlenebileceğini, bu fırsatlar sayesinde dünyadaki tüm negatifliklerin ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

İhracatçıların finansman konusunda bazı sorunlarının olduğunu anımsatan Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz. Finansmana eriştikten sonra ertelediğimiz yatırımları ve büyük kapasite artışlarını birlikte yakalayacağız. Bunları yapacak istek ve hırs bizde var. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da inşallah hep birlikte yapacağız."


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:32
  1. faiz düşüşü
  2. Gaziantep
  3. İhracat
  4. İsmail Gülle

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