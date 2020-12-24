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Aktüel TİM Başkanı Gülle, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

TİM Başkanı Gülle, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gülle'nin tercihi; haber kategorisinde "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve spor kategorisinde "Lastiklerden voleybol sahası"ndan yana oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:26:28 -
TİM Başkanı Gülle, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gülle, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçen Gülle, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

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