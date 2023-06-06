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Ekonomi TİM Başkanı açıkladı: 'Asgari ücret maksimum..'
Ekonomi

TİM Başkanı açıkladı: 'Asgari ücret maksimum..'

Yeniakit Publisher
2023-06-06 14:07:00 -
TİM Başkanı açıkladı: 'Asgari ücret maksimum..'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Habertürk yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Habertürk yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Gültepe, temmuzda asgari ücrete yapılması planlanan zamları da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300-400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz. 500’ü verebiliyorsak, sürdürebilir noktada kalabilmemiz için özel çalışmalar yapılması gerekiyor aksi taktirde sanayi bunu kaldırabilecek durumda değil.

Geçmiş döneme bakınca, üretim, yatırım, ihracat politikasına bakınca, dolar bazında bakıyoruz, 300 dolarla 350 dolar arasında olmuştur son 15 yılda. 500 dolar olduğu noktada firmaların rekabetçiliğini koruyabileceği teşvikler ortaya konması lazım. SSK primleri, KDV, kurumlar vergisi üzerinde teşvikler olabilir. Asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkacaksa ihracatçıyı koruyacak uygulamalar ortaya konması lazım aksi taktirde büyümeyi değil küçülmeyi konuşmaya başlarız."

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söylemişti.
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Yorumlar

Vatandaş

Mersede değilde biraz da Linea ya bin benim cebime dokunmasın devlet fedakar olsun ben lüks içinde geziyim paylasmayı bilin

Adım ad

Mübarek eskiden 350 doların alım gücüyle şimdiki 500 doların alım gücü bir mi bunu hesaplayıp duruyorsun. Sanki Türkiye'de olan enflasyon Amerikan dolarında olmadı. 2007 ile 2013 arasındaki 350 dolar şimdinn 600 doları belki de
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