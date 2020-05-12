  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tilki yavrusu arabaların altından kalmaktan son anda kurtuldu

Akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen tilki yavrusu araba altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:15:36 -
Tilki yavrusu arabaların altından kalmaktan son anda kurtuldu

Akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen tilki yavrusu araba altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Iğdır çevre yolu otoyol üzerinde annesi ile karşıya geçmek isteyen tilki yavrusu arabaların arasında kaldı. Araçların arasında kalan tilki yavrusunun imdadına benzin istasyonu çalışanları ve alanda görev yapan polisler yetişti. Otoyoldan alınan tilki yavrusu annesine kavuşturulmak için tekrar doğaya bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı