Tilki ile kedinin güldüren anları! Beraber yiyecek aradılar

Bay köyünde doğada ender rastlanan ilginç bir an kameralara yansıdı. Yiyecek arayan bir tilki ile bir kedinin aynı anda yan yana beslenmesi, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, tilki ile kedinin birbirlerine herhangi bir saldırıda bulunmadan sakin bir şekilde yiyecek yedikleri görüldü. Normal şartlarda doğada karşı karşıya gelmesi zor olan iki hayvanın bu uyumlu davranışı dikkat çekti.

Köylüler, ilk kez böyle bir manzaraya tanıklık ettiklerini belirterek, tilki ile kedinin adeta anlaşmış gibi davranmasının dikkatlerden kaçmadığını söylediler.