‘TikTok’u gençler için daha da güvenilir bir yer haline getirmek önceliğimiz’

Başta gençler olmak üzere herkes için daha bilinçli ve güvenli internet kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliği, 12 ve 13 Şubat’ta Ankara’daki BTK Merkez Yerleşkesi’nde yapıldı. BTK koordinasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte genç yaştaki internet kullanıcılarına yönelik bilinçli internet kullanımıyla ilgili atölyeler düzenlendi, panellerde ise sosyal ağların gençler için daha nasıl güvenli hale getirilebileceği ve güvenli internetin hayatı nasıl güzelleştirebileceği gibi konular ele alındı.

13-18 yaş grubu kullanıcılara 60 dakika limiti

Sosyal ağları gençler için güvenli hale getirmek hakkında konuşma yapan TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, platformda gençleri siber zorbalıktan korumak için neler yaptıklarını anlattı. Konuşmasında TikTok’un hem güvenli hem de faydalı bir platform olmasını sağlamayı çok önemsediklerini vurgulayan Emir Gelen, gençlerin dijital güvenliği için güvenlik ekipleri ve uzmanlarla görüşerek geliştirdikleri uygulamaları da anlattı: “2020 yılında kullanıma sunduğumuz ‘Aile Eşlemesi’ özelliği ve ‘Ebeveyn Kılavuzu’ sayesinde ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını daha güvenli şekilde kullanmalarına yardımcı olmalarını hedefledik. Bunun yanı sıra, 13 - 18 yaş grubu kullanıcıların ekran süresini otomatik olarak 60 dakikayla sınırladık ve izlemeye devam edebilmeleri için şifre girme zorunluluğu getirdik. Bu ve bu gibi uygulamalarla platformumuzu gençler için daha güvenilir bir yer haline getirebilmek için çalışıyoruz.”

İfade özgürlüğünü korurken kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için sürekli çaba gösterdiklerinin altını çizen Emir Gelen, sözlerine şöyle devam etti: "Zenginleştirici bir keşif deneyimi sağlamak için çabalarımız devam edecek. Hem kendini ifade etmek isteyenler için sıcak bir alan hem de topluluğumuz için keyifli bir ortam sağlamaya kararlıyız” diye ekledi.

Türkiye’de pek çok insanın aktif olarak kullandığı, önemli sayıda KOBİ ve markaların da tercih ettiği TikTok, geniş bir kullanıcı tabanına ulaşabiliyor. Güvenli İnternet Günü etkinliğinde vurgulanan güvenlik ve bilinçli kullanım konularındaki çabalar, platformun gençler ve aileler için daha güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma hedefine yönelik atılmış önemli adımları temsil ediyor. Bu gibi çözümlerle, sadece ifade özgürlüğünü değil aynı zamanda kullanıcı güvenliğini de ön planda tutarak platformun kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye kararlı bir şekilde devam ediliyor.

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