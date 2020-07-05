TikTok ne zaman kapanacak? TikTok kapanacak mı?

TikTok uygulamasının kapanmasını bekleyen binlerce kişi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) veri güvenliği açığı iddiaları üzerine başlattığı resmi inceleme sonucu merakla araştırma yapmaya başladı.

Bazı ülkelerde TikTok uygulaması yasaklandı. Birçok ülkede veri güvenliği açığı ve uygunsuz davranışlar sonucu kapatılan TikTok için Türkiye'de de yazılar yazıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başlatılan veri güvenliği açığının sonuçları henüz belirlenmedi.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti fakat TikTok hakkında bir açıklama getirilmedi.