TikTok ne zaman kapanacak? TikTok kapanacak mı?
TikTok ne zaman kapanacak? TikTok kapanacak mı? Türkiye gündeminde gereksiz yere gündem olan ve birçok ahlaksızlığın alenen yapıldığı, buna rağmen dünya genelinde en çok kullanılan 7. uygulama olan TikTok'un kapatılması konuşuluyor. Sosyal medya üzerinden birçok kez "TikTok kapatılsın" başlığı adı altında imzalar toplanıp, dikkat çeken yazılar yazılsa da TikTok aynı oranda kullanılmaya devam ediyor. Binlerce kişinin "TikTok ne zaman kapanacak?" sorusunu sormasının üzerine geçilen hareketin sonucu ne oldu? TikTok kapatıldı mı? İşte detaylar...
TikTok uygulamasının kapanmasını bekleyen binlerce kişi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) veri güvenliği açığı iddiaları üzerine başlattığı resmi inceleme sonucu merakla araştırma yapmaya başladı.
Bazı ülkelerde TikTok uygulaması yasaklandı. Birçok ülkede veri güvenliği açığı ve uygunsuz davranışlar sonucu kapatılan TikTok için Türkiye'de de yazılar yazıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başlatılan veri güvenliği açığının sonuçları henüz belirlenmedi.
Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti fakat TikTok hakkında bir açıklama getirilmedi.