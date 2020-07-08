TikTok nasıl kullanılır? TikTok nasıl silinir, nasıl yüklenir?

Çok sayıda ülkede yasaklanması için değerlendirmelerin yapıldığı, Türkiye'de ise geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya platformu TikTok çılgınlığı gençler arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Tik tok ile neler yapabilirsiniz:

Sizin için özel olarak seçilmiş TikTok üzerinden video izleyebiliriz.

En sevdiğiniz müzikleri veya sesleri videolarınıza ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

Milyonlarca ücretsiz müzik klipleri ve sesleri videolarınıza kolayca ekleyerek düzenleyebilirsiniz.

Emoji etiketleri ve yüz filtrelerini kullanarak videolarınızı eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Düzenleme araçları sayesinde video klipleri kolayca kırpmanızı, kesmenizi, birleştirmenizi ve kopyalama yapabilirsiniz.

Tik Tok Nasıl Kullanılır?

1. Uygulamayı indirdikten sonra profil simgesine dokunarak uygulamaya kayıt olun

2. Uygulamaya Telefon numarası, mail veya çeşitli sosyal ağlar yardımıyla kayıt olabilirsiniz.

3. Uygulama içinde kısa bir gezintiye çıkalım… Profil ve etiket arama: Sol altta yer alan “Mercek” simgesine dokunarak profilleri veya çeşitli etiketleri aratabilirsiniz. Takip ettiğiniz profillerin gönderileri anasayfanıza düşecektir.

4. Mesajlar ve Bildirimler: Sağ altta yer alan “Mesaj” simgesine dokunduğunuz zaman bildirimlerinizi ve mesajlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

5. Video Paylaşmak: Alttaki menünün ortasında yer alan “+” simgesine dokunarak paylaşmak istediğiniz videonuzu kaydetmeye veya seçmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz paylaşmak istediğiniz videonuza üst kısımda yer alan “Ses seçin” menüsünden müzik ekleyebilirsiniz. Sağ altta yer alan “Yükle” ekranına dokunarak galerinizden video ekleyebilirsiniz.

6. Video paylaşım ekranının sol alt kısmından “Efektler” simgesine dokunarak emoji ve yüz filtresi ekleyebilirsiniz.

7. Paylaşmak istediğiniz videoyu bitirdikten sonra son rötuşları yapıp paylaşabilirsiniz.

TikTok Hesabı Nasıl Silinir?

Öncelikle TikTok hesabınızı telefonunuzda veya tabletinizde açın. TikTok hesabınızın ana ekranında siyah beyaz müzik notası simgesi (iPhone/iPad) ya da uygulama çekmecesinde (Android) yer almaktadır.

Image titled AndroidIGprofile.png şeklindeki profil simgesine dokunun. İnsan figürü şeklindeki bu simge ekranınızın sağ alt köşesinde bulunmaktadır.

Henüz hesabınızda oturum açmadıysan uygulama sizden oturum açmanızı isteyecek.

Üç noktalı (•••) menü kısmına dokunun. Bu menü, ekranın sağ üst köşesinde bulunmaktadır.

Menü açıldıktan sonra “Hesabımı Yönet” seçeneğine dokunun. Bu seçenek, menünün üst tarafında bulunmaktadır.

Karşınıza açılan ekranı aşağıya doğru kaydırın ve “Hesabı Sil” seçeneğine dokunun. Bu seçenek, “Hesabımı Yönet” ekranının altında yer almaktadır. Seçeneğe dokunduğunuzda, hesabınızın silinmesi hakkında bazı bilgilerin yer aldığı bir onay sayfası göreceksiniz.

Hesabınızı Twitter veya Facebook gibi bir sosyal medya hizmeti üzerinden oluşturduysan onay sayfası ekranda belirmeden önce “Doğrula ve Devam Et” seçeneğine dokunup o hizmette oturum açmanız gerekmektedir.

Kırmızı renkli “Hesabı Sil” düğmesine dokunun. Bu düğme, ekranın altında bulunmaktadır. Bu kırmızı butonuna bastıktan sonra karşınıza bir onay penceresi daha açılacaktır.

Hesabınızı nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, silme işlemine devam etmek için telefon numaranızı onaylamanız ya da bir onay kodu girmeniz gerekebilir. Sizden bu anlamda onay istenirse ekrandaki talimatları düzenli olarak uygulamanız gerekmektedir.

Son olarak onaylamak için “Sil” düğmesine dokunun. TikTok’taki oturumunuz anında sonlanacaktır. Hesabınız devre dışı kalacağından dolayı, videolarınız uygulamadaki diğer kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.

TikTok yasaklanıyor mu?

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıkladı. Özellikle TikTok uygulamasının güvenlik açısından büyük tehlike oluşturduğu yönündeki tartışmalara atıfta bulunan Pompeo, konuyu ciddiyetle ele aldıklarını vurguladı.