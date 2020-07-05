TikTok kapanacak mı? Çarpıcı Gezi Parkı hatırlatması

Taha Emre ÖZEDEMİR / yeniakit.com.tr

Gazeteci ve Sosyal Medya Uzmanı Melih Esat Açıl, TikTok adlı Çin uygulamasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

'2 milyar üzerinde kişi tarafından kullanılıyor'

"TikTok canlı yayın imkanı da sağlayan bir video paylaşım uygulaması ve 2 milyar üzerinde indirme sayısına sahip." diyen Açıl, "Hindistan'da yasaklanan TikTok 120 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyordu. Dünya genelinde 2. çok kullanılan ülke 40 milyona yakın kullanıcı ile ABD. Üçüncü sırada da 30 milyon kullanıcı ile biz varız ki eğer sıralamayı nüfusa oranla yaparsak o zaman birinci sıradayız." ifadelerini kullandı.

'TikTok kişisel verileri kopyalıyor'

TikTok'ta kamusal bir güvenlik sorunu olduğuna da dikkat çeken Açıl, "TikTok şu anda Türkiye'de Verileri Koruma Kurulu tarafından inceleme altında. TikTok'un eski çalışanı Neşe İdil adındaki kişi de güvenlik sorununa dikkat çekerek TikTok'taki verilerin sürekli depolandığını ve izinsiz bir şekilde kullanıldığını açıkladı.

Gezi Parkı hatırlatması! 'Gençlerimizin ar damarı sökülürse yerine ne koyacağız?'

TikTok kullanıcılarının çoğunlukla 12-18 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğunu belirten Açıl, şunları söyledi:

"Güvenlik zaafiyetinin yanı sıra çok daha ciddi bir tehlike ahlak sorunu var. Tabii ki herkesi kastetmiyorum ama TikTok'ta genç kızların büyük bir çoğunluğu kendisini cinsel obje olarak sunuyor. Gayr-i ahlaki akımlar başlatılıyor. Erkekler tarafından da burada söyleyemeyeceğim tarzda abes videolar çekiliyor. Biz eğer gençlerin ahlakını ve kültür yapısını koruyamazsak geleceğimizi koruyamayız. Aziz Sancar, 'Bu ülkede ne zaman bilim adamları sosyal medya fenomenlerinden fazla olursa o zaman gelişiriz' der. Gezici teröristler eylemlerinde kaldırımları sökmüştü. Çok şükür büyük bir ülkeyiz ve bedelini karşılayarak yerine yenilerini koyduk. Peki gençlerimizin ar damarı sökülürse onu nasıl yerine koyacağız?"