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Teknoloji TikTok hesap silme nasıl yapılır?
Teknoloji

TikTok hesap silme nasıl yapılır?

Sosyal medya uygulaması olan TikTok’un kullanıcısı her geçen artmaktadır. Bazı kullanıcılar bu durumdan rahatsız olmaya başladıkları için TikTok uygulamasını silmek istiyor. Peki, TikTok hesabı nasıl silinir ve TikTok hesabı nasıl kapatılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:12:00 -
TikTok hesap silme nasıl yapılır?

TikTok, Çinli bir firma tarafından yapılmış bir uygulamadır. 13 yaş altı kişiler hesap açamaz. TikTok kullanıyor ve kalıcı olarak silmek ya da bir süreliğine dondurmak istiyorsanız bu yazımızdaki adımları uygulayabilirsiniz. İşte merak edilen haberin devamı...

TikToK hesabı nasıl silinir?

Dikkat! Hesabınızı silmek kalıcıdır ve geri alınamaz. Silinen bir hesap kurtarılamaz.

1. Profil sekmenize gidin.

2. Ayarlar simgesine dokunun (...)sağ üst köşede.

3. Hesabımı Yönet> Hesabı Sil'e dokunun.

4. Hesabınızı silmek için uygulamadaki adımları izleyin.

Hesabınız silindikten sonra:

TikTok'ta oturum açmak için hesabı kullanamazsınız.

Yayınladığınız videolara erişimi kaybedeceksiniz.

Satın alınan öğelere erişiminizi kaybedeceksiniz ve geri ödeme alamayacaksınız.

Sohbet mesajları gibi paylaşılan bilgiler başkaları tarafından görünmeye devam edebilir.

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