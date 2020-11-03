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Dünya Tiktok faciası! Çekim yaparken kafasından vuruldu
Dünya

Tiktok faciası! Çekim yaparken kafasından vuruldu

Meksika'da yaşayan Areline Martinez ismindeki 20 yaşındaki kadın Tiktok platformu için kaçırılma videoları çekiyordu. Son çekimde ise kaza ile başından vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 01:17:00 -

Meksika basınına yansıyan haberlere göre, sosyal medya uygulamasında yayınladığı kaçırılma videoları ile ünlenen Areline Martinez adlı bir genç kadın, 2 Ekim'de Chihuahua kentinde yapılan bir video çekimi sırasında kafasından vurularak hayatını kaybetti.

Genç kadının vurulmadan kısa bir süre önce kaydedilen sahne arkası videosu YouTube'da yayınlandı.

Videodaki görüntülere göre, sahnenin çekimi sırasında en az on kişi olay yerinde bulunuyordu.

Meksikalı Sipse haber sitesine göre, polis ölümcül kazadan hemen sonra iki kişinin olay yerinden bir araçla kaçtığını tespit edildiğini açıkladı.

İki milyon takipçisi olan Areline Martinez'ın bir yaşında bir çocuğu vardı.

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