Tiktok faciası! Çekim yaparken kafasından vuruldu

Meksika basınına yansıyan haberlere göre, sosyal medya uygulamasında yayınladığı kaçırılma videoları ile ünlenen Areline Martinez adlı bir genç kadın, 2 Ekim'de Chihuahua kentinde yapılan bir video çekimi sırasında kafasından vurularak hayatını kaybetti.

Genç kadının vurulmadan kısa bir süre önce kaydedilen sahne arkası videosu YouTube'da yayınlandı.

Videodaki görüntülere göre, sahnenin çekimi sırasında en az on kişi olay yerinde bulunuyordu.

Meksikalı Sipse haber sitesine göre, polis ölümcül kazadan hemen sonra iki kişinin olay yerinden bir araçla kaçtığını tespit edildiğini açıkladı.

İki milyon takipçisi olan Areline Martinez'ın bir yaşında bir çocuğu vardı.