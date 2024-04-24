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Teknoloji TikTok CEO’su ABD'ye meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyoruz
Teknoloji

TikTok CEO’su ABD'ye meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyoruz

Yeniakit Publisher
2024-04-24 19:19:00 -
TikTok CEO’su ABD'ye meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyoruz

TikTok’un yasaklanmasını öngören yasanın onaylanması sonrası TikTok yöneticisinden meydan okuyan bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından TikTok’un yasaklanmasını öngören yasanın onaylanmasının ardından TikTok CEO’su Shou Zi Chew, yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini belirterek, “İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok’un 270 gün içinde ABD’deki varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onaylamasının ardından TikTok CEO’su Shou Zi Chew, açıklamalarda bulundu.

Shou, söz konusu yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz” dedi.

Kaynak: AA

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