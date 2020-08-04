TikTok ABD'ye mi satılacak?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri güvenliği ihlali nedeniyle TikTok hakkında inceleme başlattı. Daha önce Facebook'a yapılan incelemede para cezası uygulayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun TikTok hakkında nasıl bir yaptırım uygulayacağı merka ediliyor.

Dünyanın pek çok ülkesi TikTok hakkında yaptığı incelemeler sonucunda uygulanmanın kullanılmasını yasakladı. Bangladeş'in ardından 120 milyon kullanıcısı bulunan Hindistan'da TikTok'a erişimi durdurdu.

Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılmasını istedi!

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yapmış olduğu açıklamada, güvenlik sorunları nedeniyle Çin merkezli TikTok uygulamasının ABD'li bir firmaya satılmasını istediklerini belirtti.

TikTok satılmazsa 15 Eylül'e kadar kapatılacak!

Daha önceleride TikTok hakkında izinsiz çocuk bilgilerini topladıkları gerkeçesiyle hakkında para cezası uygulanan TikTok'un güvenlik nedeniyle ABD'li büyük bilişim firmalarına satılmasını isteyen Başkan Trump, 15 Eylül'e kadar süre verdi. Trump yaptığı açıklamada "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." dedi.