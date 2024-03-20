Tıklanma rekorları kırıyor! 'Metro Fatihi' Ekrem böyle alay konusu oldu

İstanbul'da AK Parti'nin projelerine çökerek açılış programları düzenleyen, kendini 'metro fatihi' ilan eden İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada dalga konusu oldu.

5 yıl önceki vaatlerini hatırlamadığını söyleyerek milletin aklıyla alay eden İmamoğlu'nun metro yalanları, Kurtuba TV'nin hazırladığı animasyonla tiye alındı.

İmamoğlu 5 yılda sadece 8 kilometre metro hattı yaptı

İmamoğlu, Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürmüştü ancak bahse konu olan metroların temeli 2017'de AK Parti döneminde temellendirildiği ortaya çıktı.

Öte yandan Mahmutbey - Esenyurt metro hattına CHP grubunun 2017'de itiraz ettiği ortaya çıktı. İmamoğlu, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB meclisinin bir üyesiydi. İmamoğlu '47 kilometre açtım' dediği hatların sadece 8 kilometresini yaptı.

Murat Kurum: Son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yok

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Bugün metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde her gün korku filmi yaşanıyor. Bırakın araç trafiğini çözmeyi kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. İşte ortada. 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadılar. Mevcut CHP’li aday, yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerini temelini ben attım, sıfırdan yaptım diye yalan söylüyor. Ve buradan, Çekmeköy’den bir kez daha söylüyorum. Bu yarı zamanlı Belediye başkanın son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır" demişti.

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