Lavabo tıkanıklığı birçok insanın başına dert olmakta. Lavaboya girmemesi gereken atıklar boruya kaçtığında lavabonuz tıkanabilir ve kötü kokunun yanında su taşkını riski de başınıza bela olabilir. Haberimizde yer alan ipuçlarını izleyin ve lavabonuzu kolayca açın.

Tıkanmış lavaboları tek seferde açıyor

Karbonat ve sıcak su

Karbonat bu konuda en çok işe yarayan yöntem olarak öne çıkıyor. Birçok kişinin önerdiği bu yöntem, karbonatı sıcak suyla bir araya getirmeyi içeriyor.

Bir yemek kaşığı karbonatı giderlere döktükten sonra 15 dakika beklemenizin ardından kaynar su dökün. Bu şekilde tıkalı olan borularda tamamen açılmasını sağlayabilirsiniz.

Bulaşık makinesi tableti

Eğer lavabolarınız yağ sebebiyle tıkanmışsa ikinci bir çözüm yöntemi daha bulunuyor. Bulaşık makinesi tableti bu konuda en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. Bulaşık makinesi tabletini lavabonun giderinin üzerine koyun ve üzerine kaynar suyu akıtın.

Bunları uygulamadan tesisat sisteminizde bir problem olup olmadığını kontrol etmeniz oldukça önemli. Böylece bu uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problem ihtimalini de ortadan kaldırabilirsiniz.