  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA'dan Zanzibar'ın Kovid-19'la mücadelesine destek
Aktüel

TİKA'dan Zanzibar'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:23:28 -
TİKA'dan Zanzibar'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya’nın yarı özerk bölgesi Zanzibar’daki Sağlık Bakanlığına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, yürütülen proje sayesinde Zanzibar’daki hastanelerin salgınla mücadelede acil ihtiyaçlarına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirler alabilmeleri ve tıbbi malzeme eksikliği bulunan Zanzibar Sağlık Bakanlığının çalışmalarını daha iyi şartlarda sürdürmelerine destek olunduğu belirtildi.

Zanzibar Sağlık Bakanlığından Başhekim Dr. Abdullah Kheir Khatibu, malzemelerin teslim töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde Zanzibar halkını unutmayan Türkiye’ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Khatibu ayrıca salgına karşı mücadelede devletlerin dayanışma içerisinde olması ve iş birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sadece Tanzanya’da değil dünyanın birçok yerinde gerçekleştirdiği yardımların ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

TİKA, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen ay Tanzanya genelindeki cezaevlerinde bulunan binlerce mahkuma temizlik ve hijyen malzemesi desteğinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün
Dünya

Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Suriye il..
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
Gündem

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

İnsan haklarını ayaklar altında çiğneyen Yunanistan, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki 42 sığınmacıyı Türk kara sularına itti. İhbar üz..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı