TİKA'dan Zanzibar'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya’nın yarı özerk bölgesi Zanzibar’daki Sağlık Bakanlığına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, yürütülen proje sayesinde Zanzibar’daki hastanelerin salgınla mücadelede acil ihtiyaçlarına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirler alabilmeleri ve tıbbi malzeme eksikliği bulunan Zanzibar Sağlık Bakanlığının çalışmalarını daha iyi şartlarda sürdürmelerine destek olunduğu belirtildi.



Zanzibar Sağlık Bakanlığından Başhekim Dr. Abdullah Kheir Khatibu, malzemelerin teslim töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde Zanzibar halkını unutmayan Türkiye’ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Khatibu ayrıca salgına karşı mücadelede devletlerin dayanışma içerisinde olması ve iş birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sadece Tanzanya’da değil dünyanın birçok yerinde gerçekleştirdiği yardımların ne kadar önemli olduğunu ifade etti.



TİKA, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen ay Tanzanya genelindeki cezaevlerinde bulunan binlerce mahkuma temizlik ve hijyen malzemesi desteğinde bulunmuştu.