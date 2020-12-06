  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA'dan Sudan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği
Aktüel

TİKA'dan Sudan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-06 20:17:01 -
TİKA'dan Sudan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği

HARTUM (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),​​​​​​​ yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Güney Darfur Valiliği ve Niyala Sudan-Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesine koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.

TİKA tarafından temin edilen oksijen ölçüm cihazları, termometre, siperlikli yüz koruma maskeleri, yüz maskeleri, eldiven, dezenfektan, cerrahi önlük, dezenfeksiyon işlemleri için pompa gibi 22 kalem malzeme, TİKA Hartum Program Koordinatörlüğü tarafından Niyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Hartum'daki ofisine teslim edildi.

TİKA, daha önce de Sağlık Bakanlığına, başkent Hartum'daki Mesleki Eğitim Merkezinde ürettiği 100 siperlikli yüz maskesi, Doğu Darfur Valiliğine de Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştu.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 19 bin 468'e çıktığı Sudan'da, şu ana kadar 1295 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan hükümeti, havaların serinlemesi ve vakaların artış göstermesi nedeniyle okulları tatil etmiş, iş yerlerinde personel sayısının yarıya indirilmesi, toplu faaliyetlerin yasaklanması ve kapalı yerlerde maske zorunluluğu getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu
Gündem

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu

Cezayir’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Nuh Naci Konyalı, örgütün ülkedeki faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Eğitim, medya ve e..
İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı!
Gündem

İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı!

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İHA Ar-Ge merkezini görüntüledikleri sırada yakalanan Rus gazetecilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Trump taraftarları ve Biden destekçileri Washington'da çatıştı
Dünya

Trump taraftarları ve Biden destekçileri Washington'da çatıştı

ABD'de gergin geçen seçim sonrası tansiyon dinmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve yeni Başkan seçilen Joe Biden taraftarları Washingto..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay