Gündem
TİKA'dan Özbekistanlı kadınlara arıcılık desteği

TİKA'dan Özbekistanlı kadınlara arıcılık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan’ın Kaşkaderya ilinde kadın ve genç girişimcilerin üretime katılımını desteklemek amacıyla arıcılık projesini hayata geçirdi.

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, Karşı Belediyesi, Karşı Küresel İşletme Kuluçka Merkezi ve Karşı ilçesindeki yüksekokul işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında kursiyerlere kapsamlı arıcılık eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından çoğunluğu kadınlardan oluşan 20 kursiyere modern arı kovanları ile temel arıcılık ekipmanları teslim edildi.

Teslim törenine Karşı Belediye Başkanı Cesur Tursunov, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Esin Acar Ergin, Koordinatör Yardımcısı Ali Yücel, Karşı Küresel İşletme Kuluçka Merkezi Müdürü Cavahirbek Eşmurodov ile kursiyerler ve arıcılık uzmanları katıldı.

Karşı ilçesinde yürütülen projeyle kursiyerlerin teorik bilgilerini uygulamalı geliştirmeleri ve aile bütçelerine sürdürülebilir gelir sağlamaları hedefleniyor. Projeyle ayrıca kadın ve genç girişimcilerin ekonomik hayata daha aktif katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.

 

Ekonomik kalkınmanın yanı sıra ekolojik sürdürülebilirliği de önceleyen proje kapsamında arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıyla biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve doğal polinasyon süreçlerinin desteklenmesine katkı verilmesi hedefleniyor.

Doğal üretim potansiyeliyle öne çıkan Kaşkaderya ilinde uzun vadede kaliteli bal üretiminin geliştirilmesi ve ürünlerin uluslararası pazarlara açılması, projenin ilerleyen aşamalarında bal üretiminde kalite standartlarının yükseltilmesine yönelik sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesi planlanıyor.

