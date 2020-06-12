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TİKA’dan Özbekistan’a Covid-19’la mücadele için ikinci kez tıbbi malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), korona virüsle mücadele kapsamında Özbekistan’a ikinci kez tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:15:34 -
TİKA’dan Özbekistan’a Covid-19’la mücadele için ikinci kez tıbbi malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), korona virüsle mücadele kapsamında Özbekistan’a ikinci kez tıbbi malzeme yardımında bulundu.


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Özbekistan’ın sağlık personeline ikinci kez koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu. TİKA tarafından temin edilen 5’er bin adet respiratör, maske, şapka, eldiven ve gözlükten oluşan tıbbi malzemeler 12 Haziran’da TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney’in de katıldığı törenle Özbekistan Ulusal Yenilikçi Sağlık Odasına teslim edildi. Tıbbi malzemeler Ulusal Yenilikçi Sağlık Odası bölge şubeleri tarafından Taşkent’teki ve vilayetlerdeki hastanelerin sağlık çalışanlarına iletilecek.


TİKA’nın 5’er bin adet koruyucu tulum, gözlük, eldiven, şapka ve maskeden oluşan tıbbi malzeme ile Özbek sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesine ilk yardımı 30 Nisan’da gerçekleştirilmişti.

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