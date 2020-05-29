TİKA’dan Moğolistan’da tarıma destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan’ın Hentii vilayetinde 250 tonluk yer altı sebze deposu inşa ederek 500 üyesi olan Hentii Sebze Yetiştiricileri Kooperatifine destekte bulundu.

Başkent Ulanbator’dan yaklaşık 338 kilometrelik mesafede bulunan Hentii vilayeti, Moğolistan’daki en önemli tarım bölgelerinden biri olma özelliğine sahip. Toplam 90,2 bin hektar alanda tarımsal faaliyet yapılan vilayette, 400-500 hektar alanda patates, soğan, kabak, havuç, turp ve şalgam gibi sebzeler yetiştirilerek, yıllık 5 bin 300 ton ürün elde ediliyor. Üretilen sebzelerin yüzde 30’luk kısmı ise üretim fazlası olarak depolanıyor. TİKA tarafından sebzelerin uzun süreli bozulmadan ve sağlıklı şekilde depolanması amacıyla havalandırma ve iklimlendirme sistemine sahip, 5 metre derinlikte 300 metrekarelik alanda yer altı sebze deposu kuruldu. Kurulan depo ile raf ömürleri uzatılan ürünlerin pazar payı artırılması hedefleniyor.

Hentii Vali Vekili Herlenculuum Gantömör, yer altı sebze deposunun teslimi töreninde yaptığı konuşmada, “Yerel sebze yetiştiricilerimizin en önemli sorunlardan biri olan sebze deposu yetersizliğidir, bizim yeraltı depo talebimizi karşılayarak projeyi gerçekleştiren TİKA’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Hentii Valiliği ve yerel halkı adına şükranlarımı iletiyorum. Sebze yetiştiriciliği yapan 500 vatandaşımız depodan faydalanacak, halkımız güvenilir ve taze sebzeleri dört mevsim tüketebilecekler ve tarımsal faaliyetlerimiz kapasitesi artacaktır” dedi.

TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer ise, Moğolistan’da tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki öneminden bahsederek, Hentii sebze yetiştiricilerinin üretimlerini artırmasını umut ettiklerini ve işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.