TİKA'dan Lübnanlı gençlere arıcılık desteği

BEYRUT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan’da onlarca gence arıcılık eğitimi ve malzeme yardımında bulundu.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik krizin doğurduğu işsizlik ve yoksulluğa karşı Lübnan'daki destek projelerini sürdürdüklerini söyledi.

Ciddi bir ekonomik darboğazdan geçen Lübnan'da işsizlik oranının her geçen gün artış gösterdiğine işaret eden Aydın, gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ithal olması ve yerel para biriminde görülen rekor değer kaybının doğrudan temel ihtiyaç ürünlerine yansımasının hayat şartlarını zorlaştırdığını kaydetti.

Aydın, TİKA tarafından gerçekleştirilen "Gençlere Yönelik Arıcılık Projesi" kapsamında Lübnan'ın güney kesimindeki Cebel Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesi sakinlerinden 50 gence arıcılık eğitiminin yanı sıra gerekli malzeme ve ekipman desteği sağladıklarını aktardı.

Bu projeyle Lübnan'ın kırsal kesiminde zor ekonomik koşullarda yaşayan halka istihdam ve ek gelir imkanı sağlamayı planladıklarını vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan'ın yerel Besme Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen ve kırsal kalkınmaya, bölge halkının sosyoekonomik altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanan proje kapsamında farklı etnik unsurlardan 50 katılımcıya verilen eğitimler sonrası arı kovanı, arı kolonisi, koruyucu elbise, bal süzme makinesi, varil ve kavanozların yanı sıra ilaç ve vitamin gibi malzeme desteği verildi."

- Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.