TİKA'dan Lübnan'a ramazan yardımı

BEYRUT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde binden fazla aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA'nın temel gıda maddelerinden oluşan ramazan yardımları, ülkenin kuzeyinde yer alan en yoksul bölgelerden Trablusşam'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Trablusşam Belediye Başkanı Riyad Yamak, yardımların teslimi sırasında yaptığı açıklamada, ülkedeki yoksulluğun mevcut ekonomik krizin ardından patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha da arttığını belirtti.

Bu zor zamanlarda yapılan yardımların çok önemli olduğunu söyleyen Yamak, yardımlarıyla Lübnanlı kardeşlerini sevindiren Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti.

TİKA Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın da Lübnan'daki kalkınma programlarını destekleme faaliyetlerini, paylaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı ramazan ayında gıda yardımlarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı olarak mağduriyet yaşayan ailelere başta olmak üzere en çok muhtaç kişileri tespit ettiklerini aktaran Aydın, temel gıda maddelerinden oluşan yaklaşık 15 ton malzemeyi binden fazla aileye ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Lübnan ile iş birliğine yönelik faaliyetlerine her alanda devam ettiklerini vurgulayan Aydın, ramazanın ilk günlerinde de başkent Beyrut ve Beka bölgesinde yaşayan ailelere yönelik gıda yardımında bulunduklarını hatırlattı.

- Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.